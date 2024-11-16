В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жилье вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад, но жизнь все равно заставит их образумиться и начать продавать недвижимость по адекватной цене, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать, такая ситуация будет», — сказал депутат.
В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит начало снижения цен на жилье на первичном рынке в ряде российских регионов.
Тогда же она напомнила, что цены на жилье в стране за четыре года действия массовой льготной ипотеки выросли почти вдвое, что сильно опережало рост зарплат. Летом глава регулятора прогнозировала, что отмена безадресной льготной программы приведет к некоторому охлаждению рынка жилья, и его доступность в стране будет расти.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.