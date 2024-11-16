Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков обновили рекорд

По итогам последних двух недель октября показатель составил 19,66%. Более того, во второй декаде прошлого месяца средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков продемонстрировала первое снижение с марта. До этого показатель только рос вслед за ключевой ставкой.