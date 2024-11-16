Китай отчитался об экономике за октябрь

Индекс деловой активности в производственном секторе, по данным Госстата, вышел в позитив, составив 50,1. Тот же индекс от авторитетного экономического издания Caixin достиг 50,3. Разница в данных Госстата и Caixin в том, что государственное ведомство мониторит, в основном, крупные предприятия с доходом от 20 миллионов юаней в год и более, а Caixin уделяет больше внимание среднему частному бизнесу.
В целом темп развития производства остался в октябре на стабильном уровне: 5,3 процента. Пионерами роста традиционно остались производство интегральных схем (11,8 процента), роботов (33,4 процента), автомобилей на новых источниках энергии (48,6 процента). Производство «зеленых» авто в КНР увеличивается невероятными темпами. Если в августе его ежемесячный объем впервые достиг миллиона единиц, то по итогам октября он уже вплотную приблизился к отметке в полтора миллиона. Менее чем за сутки до публикации макроотчетности стало известно, что Китай стал первой в мире страной с ежегодным объемом производства автомобилей на новых источниках энергии в 10 миллионов. Эта психологически важная планка была преодолена утром 14 ноября, сообщила Всекитайская ассоциация автопроизводителей.
В непроизводственном секторе индекс деловой активности также вышел из сентябрьского негатива в позитив, составив 50,2. Темпы роста отрасли услуг в октябре достигли 6,3 процента, что аж на 1,2 процентных пункта выше сентябрьских показателей. Особенно быстро развивался сектор экспресс-доставок, который 22 октября обновил рекорд ежедневного оборота: за сутки было доставлено 729 миллионов посылок.
Быстрое развитие экспресс-доставок обосновано активизацией розницы, которая выросла в октябре на 4,8 процента, повысив темп развития на 1,6 п.п. по сравнению с сентябрем. Наблюдатели уверены, что по итогам ноября розница будет расти еще быстрее, ведь именно ее поддержке власти уделяют повышенное внимание в нынешнем месяце. Так, с 3 ноября в пяти крупнейших городах КНР стартовала кампания по стимулированию потребительской активности. Речь идет о Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне, на которые приходится 13 процентов от общенационального сбыта потребительских товаров и 50 процентов от сбыта импортных товаров.
Невозможно не упомянуть и о сильнейшем катализаторе продаж — крупнейшей в мире онлайн-распродаже, которая проводится в Китае на «День холостяка» 11 ноября. В нынешнем году на «день четырех единиц» было распродано товаров на 1,44 триллиона юаней. В пересчете на все китайское население, включая грудных младенцев и глубоких стариков, на каждого китайца было продано товаров стоимостью около 1000 юаней.
Рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 26,6 процента. Особенно быстро продажи развивались через стриминг-платформы: показатель роста достиг 54,6 процента. Стриминг платформы обеспечили около 22 процентов от общего объема продаж на сезон больших скидок.
В октябре начали давать эффект и меры правительства по поддержке рынка недвижимости. Продажи нового жилья по сравнению с сентябрем подскочили на 6,7 процента, вторичного жилья — на 4,5 процента. В крупнейших городах показатель в разы выше. Так, в Пекине рост продаж в месячном исчислении составил 50,1 процента. В годовом исчислении продажи новой недвижимости в октябре пошли в рост впервые с июня 2023 года: они увеличились на 0,9 процента.
С ростом продаж стабилизировались и цены на жилье. В отдельных крупных городах они даже начали постепенно подниматься: в Шанхае цены на новые квартиры увеличились на 0,3 процента по сравнению с сентябрем, в Шэньчжэне — на 0,1 процента. Впервые за 13 месяцев в крупнейших китайских городах зафиксирован рост цен на вторичную недвижимость — 0,4 процента за месяц.
Наблюдатели полагают, что такая ситуация сохранится, ведь впереди — все новые меры по поддержке рынка. Так, с 1 декабря Китай значительно снизит ставку налога с покупки квартиры. При приобретении жилья площадью менее 140 квадратных метров ставка налога составит один процент, ставка для квартир с большими площадями — 1,5 процента. Главными бенефициарами новой политики станут покупатели в крупнейших городах: Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне, где ставка налога ранее доходила до 3 процента.
Стабилизация рынка недвижимости и рост розницы дают наблюдателям все основания говорить о том, что последний квартал уходящего года покажет куда более высокие темпы экономического развития, и страна выполнит плановую задачу роста ВВП на 2024 год до 5 процентов.