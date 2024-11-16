Китай отчитался об экономике за октябрь

В целом темп развития производства остался в октябре на стабильном уровне: 5,3 процента. Пионерами роста традиционно остались производство интегральных схем (11,8 процента), роботов (33,4 процента), автомобилей на новых источниках энергии (48,6 процента). Производство «зеленых» авто в КНР увеличивается невероятными темпами. Если в августе его ежемесячный объем впервые достиг миллиона единиц, то по итогам октября он уже вплотную приблизился к отметке в полтора миллиона. Менее чем за сутки до публикации макроотчетности стало известно, что Китай стал первой в мире страной с ежегодным объемом производства автомобилей на новых источниках энергии в 10 миллионов. Эта психологически важная планка была преодолена утром 14 ноября, сообщила Всекитайская ассоциация автопроизводителей.