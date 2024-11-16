Каким будет курс рубля на неделе с 18 по 24 ноября 2024: прогноз эксперта

«В октябре не произошло ухудшения показателей торгового и платежного баланса. Экспорт товаров вырос на 5% по сравнению с октябрем 2023 года, импорт — на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2024 года произошло сокращение обоих показателей, но темпы сжатия импорта (-8,7%) оказались выше, чем экспорта (-7,9%)», — отметила она.
На этом фоне торговый баланс находится в уверенной зоне положительных значений на 11,8 млрд долларов США, сальдо счета текущих операций — на 6,5 млрд долларов США.
Тем не менее ухудшение конъюнктуры на рынке нефти будет способствовать сжатию поступлений валютной выручки, тогда как импорт в перспективе до конца года с высокой долей вероятности будет расти в силу сезонного фактора — в преддверии новогодних праздников, добавляет специалист.
«Таким образом, обстановка с дефицитом ликвидности будет сохраняться», — отметила Наталия Пырьева.
И все же на данный момент аналитик не видит веских оснований для дальнейшего ослабления рубля.
Эксперт считает, что на следующей неделе национальная валюта продолжит консолидироваться в диапазоне 95−100 ₽ за доллар США.
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