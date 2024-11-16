Каким будет курс рубля на неделе с 18 по 24 ноября 2024: прогноз эксперта

Тем не менее ухудшение конъюнктуры на рынке нефти будет способствовать сжатию поступлений валютной выручки, тогда как импорт в перспективе до конца года с высокой долей вероятности будет расти в силу сезонного фактора — в преддверии новогодних праздников, добавляет специалист.