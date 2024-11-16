Как работают лотереи в России и почему люди в них играют

С 2025 года их ждет поэтапное увеличение отчислений. Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок расчета размера целевых отчислений (Федеральный закон от 26.10.2024 № 354-ФЗ). С 1 января следующего года они будут рассчитываться не путем получения указанной выше разницы, а с суммы выручки оператора от проведения лотереи за отчетный квартал. Размер отчислений может существенно возрасти. Поэтому предполагается поэтапное повышение ставки, что позволит операторам адаптироваться к новому уровню финансовой нагрузки. В 2025 году они должны будут перечислить 4,2% от выручки, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 5%, в 2028 году — 5,5%.