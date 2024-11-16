Как работают лотереи в России и почему люди в них играют

Кто возглавляет и регулирует лотерейную систему
Правовую основу госрегулирования отношений, возникающих в сфере организации и проведения лотерей, в том числе их виды и цели, а также порядок организации, проведения и контроля, ответственность организаторов, определяет Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
С 2014 года правом организовывать все виды легальных лотерей на территории РФ наделены лишь госорганы, находящиеся в подчинении федеральных властей. Организацией занимаются Министерство спорта РФ и Минфин РФ. При этом организация осуществляется через их операторов.
Минспорта проводит лотереи через АО «Главные спортивные лотереи» («ГСЛ»). Минфин — через ООО «Спортивные лотереи» (торговое название «Национальная лотерея»), а также ООО «Спортлото».
Самым крупнейшим, но не единственным, распространителем гослотерей является АО «Технологическая Компания “Центр” (ТК “Центр”)), которая до 2018 года называлась “Столото”.
Под брендом «Столото» распространяются лотереи «Русское лото» и «Спортлото», признанные Роспатентом в 2022 году общественными товарными знаками.
Что происходит с деньгами участников
Согласно требованиям законодательства, полученные с лотерей денежные средства распределяются следующим образом:
- От 50 до 70% полученной выручки идет в призовой фонд.
- В федеральный бюджет идет десять процентов от разницы между суммой выручки оператора от проведения мероприятия и размером призового фонда за отчетный квартал (п. 2 ч. 1 ст. 10 Закона «О лотереях»). Эти суммы в дальнейшем идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;
- Полученный после предусмотренных пунктами 1 и 2 вычетов остаток оператор оставляет себе и направляет его на развитие инфраструктуры и операционные затраты.
Отметим, что операторы в 2023 году перечислили в бюджет на указанные в пункте 2 цели 3,3 миллиарда рублей (3,9% от выручки от проведения лотерей), в 2022 году — 2,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 2,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 2,4 миллиарда рублей.
С 2025 года их ждет поэтапное увеличение отчислений. Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок расчета размера целевых отчислений (Федеральный закон от 26.10.2024 № 354-ФЗ). С 1 января следующего года они будут рассчитываться не путем получения указанной выше разницы, а с суммы выручки оператора от проведения лотереи за отчетный квартал. Размер отчислений может существенно возрасти. Поэтому предполагается поэтапное повышение ставки, что позволит операторам адаптироваться к новому уровню финансовой нагрузки. В 2025 году они должны будут перечислить 4,2% от выручки, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 5%, в 2028 году — 5,5%.
Виды лотерей
Согласно закону «О лотереях», виды проводимых на территории РФ лотерей определяются в зависимости от способа проведения и территории проведения.
В зависимости от способа проведения лотереи бывают тиражные и бестиражные.
Тиражные лотереи. Подразумевают розыгрыш призового фонда между всеми участниками единовременно после распространения лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов. При этом проведение такой лотереи может включать в себя отдельные тиражи.
Отметим, что для определения выигравших лотерейных комбинаций в данном случае запрещается применять одновременно более одной единицы лотерейного оборудования.
Бестиражные лотереи. При таком способе данные по определению выигрышей, закладываются в билеты на стадии их изготовления. Участники лотереи узнают о наличии и размере выигрыша либо о его отсутствии сразу после внесения платы за участие, получения лотерейного билета и выявления нанесенных на билет скрытых надписей, рисунков, чисел или символов.
В зависимости от территории проведения лотереи подразделяются на всероссийские и международные. Первые проводят на всей территории РФ. Вторые — на территории двух и более стран, в том числе России, на основании международного договора РФ.
Каковы шансы на выигрыш
По данным исследований, россияне не особо склонны рассчитывать на удачу, но при этом верят в возможность случайного успеха. Лишь заядлые игроки приобретают лотерейные билеты в надежде на чудо.
Отметим, что в лотерейном призовом фонде находятся только те денежные средства, которые внесли сами участники путем покупки билетов. То есть обладатели выигрышей и призов, по сути, получают их за счет менее удачливых участников.
Выигрыш в лотерее является делом случая. Нет никаких гарантий, что покупка билетов на протяжении многих лет позволит получит хотя бы какой-нибудь выигрыш. За годы затраты могут составить десятки и даже сотни тысяч рублей.
Далее рассмотрим вероятность выигрыша на примере самых часто встречающихся лотерей.
Скретч-билеты. Являются самым быстрым и доступным способом участия. Человек может узнать результат сразу. На территории РФ скретч-билеты продают в почтовых отделениях, киосках с прессой, супермаркетах и поездах дальнего следования.
Выигрыш составляет от 100−200 рублей до джекпота в один миллион рублей, но бывают и тиражи с большой суммой. В качестве примера рассмотрим распределение выигрышей на один миллион билетов, каждый из которых стоит 100 рублей, в лотерее «Побег с поезда», распространяемой «Национальной лотереей»:
- 100 ₽ — 250 тысяч штук.
- 200 ₽ — 85 тысяч штук;
- 500 ₽ — 30 тысяч штук;
- 1000 ₽ — 1000 штук;
- 2 тыс. руб. — 250 штук;
- 5 тыс. руб. — 40 штук;
- 10 тыс. руб. — 20 штук;
- 50 тыс. руб. — 2 штуки;
- 1 млн руб. — 1 штука.
Таким образом, общее число выигрышных билетов составило 365 313 штук. Для приобретения всех билетов одного тиража придется заплатить 100 миллионов рублей. При этом общая сумма выигрыша составляет 60 миллионов рублей, а убыток решившего купить все билеты — 40 миллионов рублей.
Лототрон. Представляет собой специальное устройство, в которое загружают пронумерованные шары, после чего их перемешивают и достают несколько штук, чтобы получить выигравшую комбинацию.
Такие лотереи имеют самые крупные розыгрыши. Причем разыгрываются как денежные суммы, так и недвижимость, автомобили и туристические путевки. Например, самый большой розыгрыш проводился 1 января 2019 года, когда «Русское лото» разыгрывало джекпот в один миллиард рублей. Призовой фонд при этом составлял 2,3 миллиарда рублей.
Данный инструмент работает так, что участник, сделавший самое минимальное количество ходов за которые в его билете совпадут все числа, получит максимальный выигрыш.
Вместе с тем, вероятность получения такого выигрыша, например, в лотерее «6 из 49», по данным «Столото», составляет один к 8 145 060. Но это не означает, что при покупке одним участником 14 миллионов билетов он обязательно сорвет джекпот. Кроме того, сумма выигрыша не покроет траты на покупку всех билетов тиража.
Генераторы случайных чисел. В данном случае участник заходит на сайт либо в приложение, выбирает понравившийся ему розыгрыш, цифры или другие элементы. По данным организаторов, выигрышные числа выбирает компьютер, генерируя случайные числа по алгоритму.
Победителя выявляют по подобранной комбинации цифр. При этом возможна ситуация, что их не сможет угадать никто из участников.
Отметим, что чем большее количеств цифр нужно отгадать, тем ниже вероятность получить выигрыш.
Стоимость участия в такой лотерее может составлять от 40 до 200 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».