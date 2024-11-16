Эксперты объяснили, как пережить сбой биржи

Торги на фондовом рынке Мосбиржи 7 ноября начались с опозданием на 2 часа — примерно в 12:00 мск. О переносе старта торгов биржа сообщила заранее, назвав причиной выявленную ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.
Это четвертый сбой в этом году, согласно информации на сайте торговой площадки. Нештатные ситуации на бирже — редкость. Но торги могут приостанавливаться и в ходе дневной сессии на несколько часов.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, «главное в таких ситуациях — не поддаваться панике».
Сбои могут быть и со стороны брокера, уточнила аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Она назвала правила для розничных инвесторов, которые помогут защититься от рисков, связанных со сбоями:
1. Необходимо быть особенно осторожным с торговыми действиями первые часы после запуска торгов.
2. Проконтролируйте сохранность заявок и стоп-заявок.
3. Проверьте портфель и его лимиты. Если возникнут сомнения по сохранности заявок или структуре портфеля — обратитесь к менеджеру или в поддержку брокера.
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