Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты объяснили, как пережить сбой биржи

Мосбиржа отложила начало торгов 7 ноября на 2 часа из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. О том, какие основные правила для инвестора в нештатной ситуации на бирже, Финансам Mail рассказали эксперты.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Торги на фондовом рынке Мосбиржи 7 ноября начались с опозданием на 2 часа — примерно в 12:00 мск. О переносе старта торгов биржа сообщила заранее, назвав причиной выявленную ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Это четвертый сбой в этом году, согласно информации на сайте торговой площадки. Нештатные ситуации на бирже — редкость. Но торги могут приостанавливаться и в ходе дневной сессии на несколько часов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, «главное в таких ситуациях — не поддаваться панике».

Сбои могут быть и со стороны брокера, уточнила аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Она назвала правила для розничных инвесторов, которые помогут защититься от рисков, связанных со сбоями:

1. Необходимо быть особенно осторожным с торговыми действиями первые часы после запуска торгов.

2. Проконтролируйте сохранность заявок и стоп-заявок.

3. Проверьте портфель и его лимиты. Если возникнут сомнения по сохранности заявок или структуре портфеля — обратитесь к менеджеру или в поддержку брокера.

4. Последнее — получайте новости о сбоях, правилах, технических нюансах только от первоисточника! Для оперативного получения информации подпишитесь на телеграм-канал своего брокера, МосБиржи, ЦБ РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».