Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, кому запрещено работать по ночам

Работа в ночное время — с 22:00 до 06:00 — по Трудовому кодексу регулируется особыми правилами, которые обеспечат защиту здоровья и интересов работников. Об этом рассказала Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики АБ КИАП.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Закон четко определяет категории лиц, которым запрещено работать ночью, а также предусматривает порядок их допуска к такой работе в исключительных случаях. Речь идет о следующих категориях работников:

  • несовершеннолетние (до 18 лет) лица, за исключением лиц, участвующих в создании и/или исполнении художественных произведений, и спортсменов;
  • беременные женщины — законодательство предусматривает полный запрет на ночные смены для беременных. «Это требование связано с охраной здоровья будущей матери и ребенка и является обязательным», — объясняет юрист.

Закон также выделяет категорию россиян, которые могут работать ночью только со своего согласия, или если это не противоречит медицинским показателям:

  • женщины с детьми до 3 лет;
  • инвалиды;
  • работники, имеющие детей-инвалидов;
  • работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;
  • матери и отцы, воспитывающие без супруга /супруги детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста;
  • родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом либо призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ;
  • работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.

«При этом указанные выше работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время без негативных последствий для трудовых отношений», — отметила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».