Эксперт рассказала, кому запрещено работать по ночам

Закон четко определяет категории лиц, которым запрещено работать ночью, а также предусматривает порядок их допуска к такой работе в исключительных случаях. Речь идет о следующих категориях работников:
- несовершеннолетние (до 18 лет) лица, за исключением лиц, участвующих в создании и/или исполнении художественных произведений, и спортсменов;
- беременные женщины — законодательство предусматривает полный запрет на ночные смены для беременных. «Это требование связано с охраной здоровья будущей матери и ребенка и является обязательным», — объясняет юрист.
Закон также выделяет категорию россиян, которые могут работать ночью только со своего согласия, или если это не противоречит медицинским показателям:
- женщины с детьми до 3 лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга /супруги детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста;
- родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом либо призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ;
- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
«При этом указанные выше работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время без негативных последствий для трудовых отношений», — отметила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».