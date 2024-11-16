Дворники возглавили топ-20 самых дефицитных специальностей по РФ в начале ноября

«Примечателен спрос на дворников на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц — их зарплата в ноябре выросла почти на треть, до 35,6 тыс. рублей. При этом они являются самой дефицитной профессией на рынке труда — на одну вакансию меньше одного резюме. Врачи и фармацевты также в дефиците в преддверии зимы — сезонно повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ, больницы, поликлиники и аптеки сталкиваются с высокой загрузкой, растет спрос, что усиливает дефицит на фоне небольшого числа медицинских специалистов, ищущих сейчас работу», — уточнила она.