Дворники возглавили топ-20 самых дефицитных специальностей по РФ в начале ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Дворники, токари и сварщики стали самыми дефицитными специальностями по России в начале ноября, также в топ-20 таких профессий вошли врачи, курьеры и уборщицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.
Аналитики представили hh.индексы, которые показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците.
Так, у дворников hh.индекс составляет всего 0,7, токарей, сварщиков и продавцов-консультантов — 1,1, специалистов по взысканию задолженности, поваров и кондитеров — 1,2, автослесарей и автомехаников — 1,4, слесарей, сантехников и администраторов магазина — 1,5, врачей и маляров — 1,6, мерчандайзеров и товароведов — 1,8.
Кроме того, в топ-20 самых дефицитных специальностей вошли электромонтажник (hh.индекс — 1,9), монтажник (2), машинист и фармацевт-провизор (2,3), кладовщик и курьер (2,4), а также уборщица (2,5).
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина пояснила ТАСС, что 20 самых дефицитных профессий формируют в основном профессии высококвалифицированных рабочих специальностей, а также массовые профессии, дефицит которых есть всегда, а в конце осени еще больше усиливается в преддверии высокого зимнего сезона перед новогодними праздниками.
«Примечателен спрос на дворников на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц — их зарплата в ноябре выросла почти на треть, до 35,6 тыс. рублей. При этом они являются самой дефицитной профессией на рынке труда — на одну вакансию меньше одного резюме. Врачи и фармацевты также в дефиците в преддверии зимы — сезонно повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ, больницы, поликлиники и аптеки сталкиваются с высокой загрузкой, растет спрос, что усиливает дефицит на фоне небольшого числа медицинских специалистов, ищущих сейчас работу», — уточнила она.