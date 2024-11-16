Аналитик Разуваев рассказал, грозит ли России стагфляция: «Не ныть»

— Безусловно, есть. Напоминаю, что в первом полугодии прибыль нефтегазовых компаний страны выросла до $32−39 млрд, что почти на 65% больше, чем за тот же период прошлого года. Строительные организации, по данным Росстата, за первое полугодие получили прибыль в 254,6 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций сельского хозяйства, то есть компаний в растениеводстве, животноводстве, охоте, в январе-марте 2024 года составил 232 млрд рублей, что на 30,8% выше, чем годом ранее. И список этот можно продолжать. В целом, по данным Росстата, выручка крупных и средних российских предприятий увеличилась на 23% в первом полугодии этого года, что выше инфляции и является весьма впечатляющим результатом в условиях санкций и двузначной ключевой ставки. Так что говорить о нехватке у компаний денег, которые они могли бы направить на их собственное развитие, в таких условиях как минимум странно.