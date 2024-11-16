Аналитик Разуваев рассказал, грозит ли России стагфляция: «Не ныть»

Высокая ключевая ставка ЦБ может привести к стагнации в экономике, то есть к сокращению промпроизводства, которое уже ниже, чем было в первом полугодии, а в сочетании с ростом цен — к стагфляции. Такое мнение выразили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в обнародованной накануне аналитической записке. Яркий пример стагфляции — это 90-е годы, когда ВВП нашей страны ежегодно падал, а цены быстро росли. Однако сегодня Россия находится в совершенно ином состоянии. О том, кому выгодны экономические «пугалки», в интервью «МК» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
— Вы согласны с выводом ЦМАКП о нависшем над российской экономикой риске стагфляции?
— Никакой стагфляции не будет. На мой взгляд, мы имеем дело с лоббизмом. Заемщики, в первую очередь предприниматели, которые привыкли работать в тепличных условиях, хотят более дешевого кредита. Сокращать издержки они не привыкли. Конечно, бывают случаи, когда долгосрочные инвестиции идут из банковских кредитов, но прежде всего они должны направляться из прибыли, из акционерного капитала. Вообще, есть много способов найти деньги на развитие бизнеса: можно провести IPO, можно продать долю компании партнерам
— А есть ли деньги у бизнеса на развитие за счет собственных ресурсов?
— Безусловно, есть. Напоминаю, что в первом полугодии прибыль нефтегазовых компаний страны выросла до $32−39 млрд, что почти на 65% больше, чем за тот же период прошлого года. Строительные организации, по данным Росстата, за первое полугодие получили прибыль в 254,6 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций сельского хозяйства, то есть компаний в растениеводстве, животноводстве, охоте, в январе-марте 2024 года составил 232 млрд рублей, что на 30,8% выше, чем годом ранее. И список этот можно продолжать. В целом, по данным Росстата, выручка крупных и средних российских предприятий увеличилась на 23% в первом полугодии этого года, что выше инфляции и является весьма впечатляющим результатом в условиях санкций и двузначной ключевой ставки. Так что говорить о нехватке у компаний денег, которые они могли бы направить на их собственное развитие, в таких условиях как минимум странно.
— Банк России, задирая ставку, ведет правильную политику?
— Регулятор, во-первых, стремится обеспечить ценовую стабильность, без которой ни о каком развитии говорить в принципе невозможно. Во-вторых, помимо борьбы с инфляцией, ЦБ РФ защищает вклады граждан, обеспечивая устойчивость банковской системы. Напомню, что, согласно закону, регулятор не отвечает за экономический рост. Его обеспечивает правительство, проводя ту или иную политику, в том числе определяя отрасли, где будут субсидированные кредиты. При этом защита сбережений — это важнейшая функция именно ЦБ. Сейчас реальная ключевая ставка, то есть «ключ» за минусом инфляции, в России вторая среди всех крупных и средних стран.
— Значит, нашей экономике нечего бояться стагфляции?
— Считаю, что подобные заявления — это лоббизм. Надо не восклицаниями заниматься из серии: «Ужас-ужас, надо снижать ставку, иначе мы все умрем», а лучше работать, повышать рентабельность активов и капитала и не ныть. Высокая ключевая ставка — это данность российской экономики, предопредленная боевыми действиями на Украине, западными санциями, сложными геополитическими условиями.
— А как вы оцениваете появившиеся разговоры о возможной заморозке вкладов? Слухи об этом вовсю гуляют по соцсетяи и телеграм-каналам, несмотря на многочисленные опровержения ответственных лиц…
— Конечно, никакой заморозки вкладов не будет. Все слухи в соцсетях — это фейки, которые, основываясь на недальновидных заявлениях некоторых российских экспертов, подхватываются нашими недоброжелателями и рассылаются затем с Украины. Верить им не нужно. Вашим вкладам ничего не грозит. Банки спокойно выдавали вклады даже после остановки торгов на Московской бирже в 2022 году. А сейчас ситуация намного спокойнее.
— Так что же тогда будет происходить по-вашему с российской экономикой в ближайшей перспективе?
— В этом году ВВП России вырастет при самом сдержанном прогнозе на 3,5%. В будущем, в 2025-м, думаю, где-то на 2−2,5%. Это никак не стагфляция, так что все заявления о её риске — политически ангажирована история. Всё будет хорошо. Доверяйте президенту и Центральному банку. Думаю, что геополитическая напряженность скоро спадет, инфляция замедлится, ключевая ставка регулятора пойдет вниз. Ну, а тем, кто хочет заработать на акциях российских корпораций, могу посоветовать купить на будущее бумаги «голубых фишек» и компаний из IT-сектора.