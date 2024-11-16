Африканской стране предрекли роль торгового хаба для России

Он указал на выгодное географическое положение Танзании. В частности, у нее есть выход к Индийскому океану, и она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию.
Кроме того, Рассохин отметил заинтересованность Танзании в привлечении иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что у Москвы и Додомы есть комплементарность в экспортных и импортных товарах.
«С учетом этих факторов у Танзании есть очевидные преимущества для того, чтобы стать крупным торговым хабом с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте», — сказал представитель дипмиссии.
Ранее Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартерных рейсов.