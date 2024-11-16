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Африканской стране предрекли роль торгового хаба для России

Танзания может стать для России торговым хабом в Африке. Такую роль африканской стране предрек в разговоре с ТАСС первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин.

Источник: AP 2024

Он указал на выгодное географическое положение Танзании. В частности, у нее есть выход к Индийскому океану, и она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию.

Кроме того, Рассохин отметил заинтересованность Танзании в привлечении иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что у Москвы и Додомы есть комплементарность в экспортных и импортных товарах.

«С учетом этих факторов у Танзании есть очевидные преимущества для того, чтобы стать крупным торговым хабом с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартерных рейсов.