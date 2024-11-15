В РЖД рассказали о нехватке машинистов

Для закрытия вакансий компания с ноября подняла зарплаты машинистам и их помощникам, а также увеличила стипендии для обучающихся профессии. Кроме того, в РЖД ввели механизм «подъемных» — при трудоустройстве специалистам будут выплачивать по 150 тыс. рублей единовременно.