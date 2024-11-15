В России растет число бронирований к новогодним праздникам

На фоне этого наиболее выраженный рост спроса по данным Travelline был отмечен в дальневосточном Приморском крае (+65,1%), Мурманской области (+56%) и Крыму (+35,5%). Интерес к Крыму восстанавливается, несмотря на то, что этот регион не рассматривается как ключевой для новогодних праздников.