В России растет число бронирований к новогодним праздникам

В российском гостиничном секторе наблюдается умеренное увеличение объемов бронирований на предстоящие новогодние праздники. Согласно данным Travelline, рост составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что заметно ниже увеличения в 55%, зафиксированного годом ранее. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин прогнозирует, что общее число поездок вырастет на 7−10%, что находится в русле текущего тренда.
Коммерческий директор «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян отмечает, что в сети отелей компании спрос в период каникул увеличился на 15−20% год к году, с пиком с 31 декабря по 2 января. Cosmos Hotel Group свидетельствует о двукратном росте активности бронирований. Предполагается, что средняя загрузка гостиниц в праздничные дни достигнет 80−85%.
Однако эксперты предупреждают, что значительная часть номеров остается невостребованной из-за выбора туристами зарубежных поездок. В АТОР оценивают продажи на уровне 50% от доступного объема.
Согласно данным OneTwoTrip, доля внутренних бронирований снизилась до 62% от общего объема продаж. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов обращает внимание на высокие тарифы как фактор, сдерживающий спрос. За прошедший год в 19 из 20 популярных регионов страны средняя стоимость размещения выросла, с максимальными показателями в Новосибирской области (+83,8%) и минимальными в Татарстане (+4,2%).
В то же время количество номеров в гостиницах России увеличилось лишь на 5,5%, до 1,1 млн, что сдерживает возможности роста рынка. Высокая ключевая ставка продолжает оказывать негативное влияние на запуск новых гостиничных проектов.
На фоне этого наиболее выраженный рост спроса по данным Travelline был отмечен в дальневосточном Приморском крае (+65,1%), Мурманской области (+56%) и Крыму (+35,5%). Интерес к Крыму восстанавливается, несмотря на то, что этот регион не рассматривается как ключевой для новогодних праздников.
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