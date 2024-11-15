В Росрыболовстве сочли подорожание красной икры «неадекватным»

«Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются еще в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет. Считаем, что подорожание неадекватное», — сказал Соколов.
По его словам, информация о дефиците икры из-за низкой путины в этом году «разгоняется» представителями бизнеса. Федеральная антимонопольная служба провела соответствующую проверку, и Росрыболовство ждет ее результатов для изучения.
Соколов также уточнил, что емкость потребления рынка красной икры составляет 12−14 тыс. тонн, при этом в России произведено 12 тыс. тонн икры. «Рынок икрой обеспечен. Есть еще аквакультурный проект, который развивается. У нас порядка 150 тыс. тонн лососевых выращивается», — добавил он.
Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что вылов лососевых видов рыб в России по итогам 2024 года составит около 250−260 тыс. тонн, при этом производство красной икры снизится по сравнению с 2023 годом — до 11−13 тыс. тонн.