В Росрыболовстве сочли подорожание красной икры «неадекватным»

«Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются еще в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет. Считаем, что подорожание неадекватное», — сказал Соколов.