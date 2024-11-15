В РФ предупредили о росте дефицита кадров в медицине до 45%

«Кадровая проблема является системной проблемой для всего российского здравоохранения. Корпус российских медиков стремительно стареет, ядро его до настоящего времени составляли врачи, получившие свои дипломы еще в советское время, в среднем по стране порядка 26% врачей старше 55 лет. Следует учитывать, что есть много медицинских специальностей с повышенной вредностью, где на пенсию уходят намного раньше. Значительная часть медиков — это женщины, они также выходят на пенсию раньше — все это означает, что в ближайшие пять-семь лет дефицит врачей может достигнуть 40−45%», — сказал он на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Денисов отметил, что в среднем по стране на текущий момент показатель дефицита медработников составляет 25,7%. Наибольший дефицит наблюдается в ЮФО — порядка 28% и в СФО — около 27%. В других федеральных округах ситуация примерно такая же — средний показатель дефицита врачей в ДФО, ПФО и ЦФО составляет порядка 25%, в УФО — около 24%, в СКФО — 22%.
Денисов также назвал основные причины, влияющие на высокий дефицит кадров в медицинской отрасли. Одна из них — отток медицинских кадров в регионы с более привлекательными условиями труда — заработной платой и условиями для профессионального роста. Также на дефицит кадров влияет «нарастание процента медработников пенсионного и предпенсионного возраста без соответствующего замещения новыми кадрами». Еще одной проблемой Денисов назвал отказ выпускников медицинских вузов от исполнения обязательств по договорам целевого назначения.
Решение проблемы
По мнению Денисова, существует несколько решений проблемы дефицита медкадров, например, введение обязательной отработки по распределению всех выпускников медвузов, обучавшихся на бюджетной основе сроком от трех до пяти лет, а также введение санкций за невыполнение этой отработки. Кроме того, он предложил создать Институт государственной медицинской службы, выделив три основных задачи такой организации. «Первое — закрыть потребности всех силовых структур, второе — обеспечить кадрами те сложные отдаленные территории, куда обычный медик поехать не сможет или не захочет. И третье — подготовить пул главных врачей и организаторов здравоохранения, при этом уровень социального и пенсионного обеспечения у этих медиков должен быть аналогичен офицерам армии мирного времени», — пояснил он.
Денисов также предложил выдавать российское гражданство иностранным медикам, «подтвердившим соответствие квалификации российским требованиям» и проработавшим на территории страны более пяти лет. «Конкурировать за кадры надо не между собой, внутри России, а выходить на мировой рынок труда. После семи лет работы гражданство должны получать члены семей [иностранных медработников, проработавших в России более пяти лет]», — сказал он. По его мнению, в ближайшие пять лет также необходимо как минимум на четверть нарастить мощности медвузов по подготовке врачей на бюджетной основе для преодоления кадрового дефицита.