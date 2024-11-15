В РФ предупредили о росте дефицита кадров в медицине до 45%

«Кадровая проблема является системной проблемой для всего российского здравоохранения. Корпус российских медиков стремительно стареет, ядро его до настоящего времени составляли врачи, получившие свои дипломы еще в советское время, в среднем по стране порядка 26% врачей старше 55 лет. Следует учитывать, что есть много медицинских специальностей с повышенной вредностью, где на пенсию уходят намного раньше. Значительная часть медиков — это женщины, они также выходят на пенсию раньше — все это означает, что в ближайшие пять-семь лет дефицит врачей может достигнуть 40−45%», — сказал он на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.