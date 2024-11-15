В октябре доля выдачи ипотеки в Москве уменьшилась на треть

В старых границах Москвы за период с начала 2024 года до октября доля ипотечных сделок составила 63%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Московской области ситуация остается более стабильной: снижение составило лишь 1 процентный пункт, и доля ипотеки стабильно держится на уровне 83%. В Новой Москве доля ипотечных сделок за 10 месяцев 2024 года составила 81%, снизившись с 84% годом ранее.