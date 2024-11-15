В октябре доля выдачи ипотеки в Москве уменьшилась на треть

Аналитики отмечают, что наибольшее снижение доли ипотеки произошло в Новой Москве. В октябре 2023 года ипотечные сделки составляли 86% от общего числа продаж, но за год этот показатель упал до 57%. Примечательно, что наиболее резкое падение наблюдалось именно в октябре, когда доля ипотечных сделок снизилась сразу на 17 процентных пунктов за месяц.
В старых границах Москвы за период с начала 2024 года до октября доля ипотечных сделок составила 63%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Московской области ситуация остается более стабильной: снижение составило лишь 1 процентный пункт, и доля ипотеки стабильно держится на уровне 83%. В Новой Москве доля ипотечных сделок за 10 месяцев 2024 года составила 81%, снизившись с 84% годом ранее.
Директор по стратегическому маркетингу и продажам Level Group Александра Мамохина заявила, что снижение доли ипотечных сделок в старых границах Москвы стало ожидаемым следствием завершения программы льготной ипотеки. Она отметила, что в столице бизнес-класс сегодня вытесняет комфорт-класс, и традиционно в сегменте бизнес-класса доля ипотеки ниже. В то же время, в Новой Москве и Московской области, где преобладает комфорт-класс, доля ипотечных сделок сохраняется на высоком уровне.
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