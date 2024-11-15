В Казахстане заявили, что платежи с РФ по несанкционным сделкам проходят нормально

«Я считаю, что платежи по несанкционным товарам, несанкционным сделкам они нормально проходят между Казахстаном и Россией. Неоднократно говорилось, что мы не присоединяемся к западным санкциям, в то же время Казахстан не будет инструментом для обхода санкций. Необходимость проводить более глубокий комплаенс — это явление времени, и иногда это приводит к каким-то временным задержкам [в платежах]», — сказал Баймагамбетов на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. «Мы находимся в контакте с нашими коллегами из Банка России и видим, что ситуация развивается нормально, и никаких неразрешимых проблем в этой области мы не видим», — отметил он.