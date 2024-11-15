В ГД внесли законопроект о продлении механизма «зонтичных» поручительств

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, направленный на продление действующего механизма «зонтичных» поручительств и независимых гарантий Корпорации МСП для субъектов малого и среднего предпринимательства. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
«Во исполнение поручения президента РФ мы разработали и внесли законопроект, направленный на продление действующего механизма “зонтичных” поручительств и независимых гарантий Корпорации МСП. Важно, что средства на реализацию данного инструмента в полном объеме предусмотрены в федеральном бюджете», — сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
«Зонтичные» поручительства — один из высоко востребованных бизнесом инструментов господдержки, который помогает решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием. Во-вторых, инструмент способствует снижению ставки кредитования, что особенно важно в текущих условиях. Покрывая до 50% от суммы кредита, поручительства позволяют предпринимателям успешно кредитоваться у партнеров Корпорации МСП.
Программа была запущена осенью 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и в текущем году должна быть завершена.
Принятие законопроекта будет способствовать непрерывному оказанию гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при обеспечении финансовой устойчивости АО «Корпорация “МСП” как института развития малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке.