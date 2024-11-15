В ГД внесли законопроект о продлении механизма «зонтичных» поручительств

«Зонтичные» поручительства — один из высоко востребованных бизнесом инструментов господдержки, который помогает решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием. Во-вторых, инструмент способствует снижению ставки кредитования, что особенно важно в текущих условиях. Покрывая до 50% от суммы кредита, поручительства позволяют предпринимателям успешно кредитоваться у партнеров Корпорации МСП.