В ГД назвали штрафы за отделку квартир новым видом бизнеса

«Основная задача не взыскать застройщика, а все-таки человеку дать качественное жилье, за которое он заплатил. Посмотрим, сейчас только-только начинается правоприменение. Если будет необходимо по итогам еще что-то подправить, мы тоже поправим. Но у покупателя, потребителя должна быть возможность получить качественный продукт. Если он некачественный, значит, должен либо застройщик привести в порядок, либо заплатить за это», — заключил Сергей Пахомов.