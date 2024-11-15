В ГД назвали штрафы за отделку квартир новым видом бизнеса

По его словам, такая проблема существует, но пока не носит угрожающий характер. Так, бывало, что объем взысканий за некачественную отделку превышал стоимость квартиры. Депутат привел в пример данные от одного застройщика: квартира стоила 15 млн рублей, взыскание — 45 млн рублей.
Как подчеркнул Сергей Пахомов, обороты у такого явления уже достаточно большие, ежегодно речь идет о десятках миллиардов рублей. При этом, отметил он, застройщики в ряде случаев дают соответствующий повод. Парламентарий призвал обеспечивать высокий уровень качества строительства, чтобы претензий не возникало.
«Основная задача не взыскать застройщика, а все-таки человеку дать качественное жилье, за которое он заплатил. Посмотрим, сейчас только-только начинается правоприменение. Если будет необходимо по итогам еще что-то подправить, мы тоже поправим. Но у покупателя, потребителя должна быть возможность получить качественный продукт. Если он некачественный, значит, должен либо застройщик привести в порядок, либо заплатить за это», — заключил Сергей Пахомов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».