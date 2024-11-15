В Аргентине сократят налоги на приобретаемые за рубежом товары

«С декабря мы повысим лимит на нерегулярный импорт (доставку курьерской службой) с $1 тыс. до $3 тыс. за заказ и расширим необлагаемую пошлиной сумму до $400 на импорт в личных целях (в этом случае нужно будет заплатить только НДС)», — написал он в X (ранее Twitter).