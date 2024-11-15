В Аргентине сократят налоги на приобретаемые за рубежом товары

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины снизит налоги на покупку товаров за рубежом и расширит лимиты. Об этом сообщил министр экономики страны Луис Капуто.
«С декабря мы повысим лимит на нерегулярный импорт (доставку курьерской службой) с $1 тыс. до $3 тыс. за заказ и расширим необлагаемую пошлиной сумму до $400 на импорт в личных целях (в этом случае нужно будет заплатить только НДС)», — написал он в X (ранее Twitter).
По словам министра, правительство хочет, чтобы у «всех аргентинцев был доступ к более конкурентным ценам».
На пресс-конференции официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни, объявляя о решении министерства экономики, привел пример, согласно которому сейчас житель Аргентины при покупке в иностранном интернет-магазине куртки стоимостью $100 должен заплатить сверху $67 в виде налогов. После вступления в действие постановления налог в этом примере снизится до $21.
Министерство экономики Аргентины пошло на этот шаг на фоне сообщений о длинных очередях на границе с Чили из-за резко возросшего количества аргентинцев, которые едут в соседнюю страну за покупками из-за высоких цен на внутреннем рынке.