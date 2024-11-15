Топ-менеджер Ozon перейдет на работу в Wildberries

В июле управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков принял решение о завершении своей работы в компании и продолжении карьеры за ее пределами. Он объяснил свой уход с позиции желанием «взять паузу, отдохнуть и сконцентрироваться на важном проекте в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов».