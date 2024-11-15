Суточный отбор газа из ПХГ Европы превысил 500 млн куб. м

Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $472. Накануне стоимость газа на европейской бирже впервые с ноября 2023 года превысила $500 за 1 тыс. куб. м, в том числе на фоне возросшего отбора из ПХГ. Кроме того, давление на цены оказывает риск прекращения поставок газа «Газпрома» в Австрию из-за решения австрийской OMV взыскать присужденные ей иностранным судом 230 млн евро за недопоставку газа по контракту в Германию в счет платежей по договору на поставку в Австрию.