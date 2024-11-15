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Суточный отбор газа из ПХГ Европы превысил 500 млн куб. м

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Суточный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) значительно вырос на фоне похолодания и впервые в текущем отопительном сезоне превысил 500 млн куб. м, что почти в 50 раз выше закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Цена газа на бирже в Европе впервые с ноября 2023 года превысила $500 за 1 тыс. куб. м, в том числе из-за риска остановки поставок газа РФ в Австрию. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Источник: Reuters

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 13 ноября, согласно данным GIE, составила 11 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 547 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 92,1% (на 0,16 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 102,2 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является третьим максимальным для ноября, а закачка — на минимуме с 2016 года.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 15 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м.

Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $472. Накануне стоимость газа на европейской бирже впервые с ноября 2023 года превысила $500 за 1 тыс. куб. м, в том числе на фоне возросшего отбора из ПХГ. Кроме того, давление на цены оказывает риск прекращения поставок газа «Газпрома» в Австрию из-за решения австрийской OMV взыскать присужденные ей иностранным судом 230 млн евро за недопоставку газа по контракту в Германию в счет платежей по договору на поставку в Австрию.

Погода на текущей неделе в Центральной и Западной Европе немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Однако к концу недели может наступить резкое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 12,5%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,8 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 45% от максимума.