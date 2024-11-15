Стало известно, сколько денег положили на вклады в октябре

Если говорить о стране в целом, то на начало октября в России объём сбережений людей в банках составил 52 трлн рублей — это рост на 14,8% с начала года (плюс 6,7 трлн рублей). Банки ожидают, что жесткие денежно-кредитные условия сохранятся на длительный период времени, поэтому повышали ставки по вкладам, в том числе и долгосрочным.
Интерес к вкладам поддерживается привлекательными ставками. Так, в третьей декаде октября 2024 года средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России составила 20,2% годовых.
С 1 октября 2022 года банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку (МГС) по вкладам на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг (Федеральный закон от 02.07.2021 324-ФЗ). В договоре она размещается в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом (по аналогии с ПСК).
Оформить вклад онлайн можно только после ознакомления человека с этой ставкой. Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. Вместе с таблицей основных условий вклада это помогает потребителям правильно оценивать маркетинговые предложения разных банков и упрощает выбор.
Кредитная организация обязана размещать основную информацию по договору вклада, в том числе условия применения различных ставок и значение минимальной гарантированной ставки по каждому виду вклада на своих сайтах, в мобильных приложениях, в офисах — при том, что такая информация, по общему правилу, не является рекламой. При выявлении нарушений или неприемлемых практик в части раскрытия информации Банк России применяет меры в рамках своих полномочий.
При этом аналогичного закрепленного нормативными актами требования раскрывать информацию об МГС в рекламе в настоящее время нет.
Надзор за рекламой, в том числе финансовых продуктов, находится в компетенции ФАС России. Вместе с тем Банк России направляет в ФАС выявленные им в ходе поведенческого надзора случаи с признаками нарушения требований к рекламе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».