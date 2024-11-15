Стало известно, сколько денег положили на вклады в октябре

Кредитная организация обязана размещать основную информацию по договору вклада, в том числе условия применения различных ставок и значение минимальной гарантированной ставки по каждому виду вклада на своих сайтах, в мобильных приложениях, в офисах — при том, что такая информация, по общему правилу, не является рекламой. При выявлении нарушений или неприемлемых практик в части раскрытия информации Банк России применяет меры в рамках своих полномочий.