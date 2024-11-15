Сенатор рассказала, как избежать излишних трат в Новый год

Сенатор Епифанова порекомендовала заранее определиться с бюджетом на предстоящие праздники, чтобы избежать финансовых трудностей. Она подчеркнула важность разумного распределения средств на подарки, продукты и украшения.
«Важно понять разумность суммы для трат на подарки, продукты или украшения. Чтобы не столкнуться с нехваткой средств после праздников, полезно просчитать, когда и какие суммы будут на вашей карте, сколько и на что резонно потратить перед Новым годом, сколько может уйти на длительные новогодние каникулы», — отметила сенатор.
Епифанова также предложила заранее обдумать идеи подарков и украшения для дома. По ее словам, некоторые вещи, такие как искусственная елка и украшения, можно взять в аренду, чтобы не делать ненужных покупок. Она рекомендовала фиксировать все покупки и каждый вечер подводить итог потраченных средств, начиная это делать уже в ноябре.
Она также обратила внимание на возможность поиска скидок во время предпраздничных распродаж. «Это акции магазинов, промокоды, купоны», — перечислила сенатор, добавив, что замена покупных подарков на домашние угощения или авторские сувениры может стать хорошей альтернативой.
Ручные поделки приобретают все большую популярность, и в каждом городе сейчас можно найти возможности для создания уникальной лепки или вышивки. «Кроме того, в моду входит и домашняя кулинария. А это всегда и вкуснее, и уникальнее, и бюджетнее», — добавила Епифанова, предлагая также проводить праздники дома в кругу семьи и друзей вместо походов в дорогие рестораны.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
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