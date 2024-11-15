Сенатор рассказала, как избежать излишних трат в Новый год

Ручные поделки приобретают все большую популярность, и в каждом городе сейчас можно найти возможности для создания уникальной лепки или вышивки. «Кроме того, в моду входит и домашняя кулинария. А это всегда и вкуснее, и уникальнее, и бюджетнее», — добавила Епифанова, предлагая также проводить праздники дома в кругу семьи и друзей вместо походов в дорогие рестораны.