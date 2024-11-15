Россияне рассказали, на сколько хватит их сбережений

Доля людей с финансовой подушкой на два-три месяца почти не изменилась — 19,8% в 2024 году против 20,7% в 2023-м. А процент более состоятельных респондентов существенно сократился. Годом ранее сбережениями на полгода могли похвастаться 12,1% опрошенных, сейчас — всего 6,4%. Доля тех, чьих финансов хватит на год, упала с 11,3 до 4,3%. Также с 4,6 до 2% уменьшилась доля способных прожить на свои накопления два-три года. Исключение составила только самая благополучная категория респондентов, чей капитал может обеспечить их более чем на три года. Таких людей стало больше — с 3,3 до 4,4%.