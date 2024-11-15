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Россияне признались, на сколько хватает их сбережений

Почти две трети россиян (63,1%) заявили, что их накоплений может хватить не более, чем на месяц. Показатель за год вырос с 48%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у «Газеты.Ru».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

Отмечается, что доля людей, у которых есть финансовая подушка на два-три месяца составила 19,8%, немного опустившись с 2023 года. При этом, процент более состоятельных россиян сократился.

«Годом ранее сбережениями на полгода могли похвастаться 12,1% опрошенных, сейчас — всего 6,4%. Доля тех, чьих финансов хватит на год, упала с 11,3 до 4,3%. Также с 4,6 до 2% уменьшилась доля способных прожить на свои накопления два-три года», — говорится в исследовании.

При этом, число респондентов, чей капитал может обеспечить их более чем на три года, выросло до 4,4%.

Помимо этого, в желании иметь финансовую подушку признались 69,2% опрошенных против 66,9% годом ранее. Также уменьшилась доля тех, кто не видит смысла в накоплениях — с 10,3% до 7,4%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».