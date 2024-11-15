Россияне назвали размер выгодной скидки

По данным опроса Moneyman, 24,6% россиян собираются потратить в эту «черную пятницу» больше, чем в прошлом году. Остальные 75,4% респондентов потратят столько же, меньше или еще не определились с этим вопросом. 50,5% респондентов хотят приобрести товары на сумму 20 тыс. рублей. Диапазон от 20 тыс. до 40 тыс. рублей указали 16,2%. А 12,4% потратят свыше 40 тыс. рублей. Остальные 20,9% пока еще не определились с размером планируемых трат.