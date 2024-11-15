Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Это ответ на введенное США на 2024−2027 годы ограничение, а с 2028 года — запрет на импорт российской урановой продукции. Проанализировать возможность ограничить поставки стратегического сырья на внешние рынки президент РФ Владимир Путин поручил в сентябре на совещании с правительством.