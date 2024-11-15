Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса на него

«Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран», — сказал вице-премьер во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко (цитата по «Известиям»). Он добавил, что правительство также стимулирует отечественное производство картофеля.
Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января—сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%.
Подробнее о росте цен — в публикации «Ъ» «Инфляция прошлась по магазинам».