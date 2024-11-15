Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса на него

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран. Он попросил проработать этот вопрос Минэкономразвития и Минсельхоз. По словам господина Патрушева, урожай картофеля в этом году составляет 7,3 млн т, в 2023 году он оказался рекордным 8,3 млн т. Ранее в ряде СМИ распространялась информация о возможном дефиците в России картофеля в связи с ограничением импортных поставок.