Риелтор: к началу 2025 года ставки по ипотеке могут достичь 32−33%

«Без учета дисконта базовые ставки “Сбера” выросли и вовсе до 31%. На мой взгляд, повышение ключевой ставки в декабре будет финальным в нынешнем цикле кредитно-денежной политики ЦБ. Затем некоторое время “ключ” будет стагнировать, после чего начнет снижаться. Учитывая базовый сценарий Центробанка, процесс снижения ключевой ставки начнется уже в 2025 году. Следовательно, кредиты тоже будут вновь становиться доступнее. Полагаю, максимальные ставки по рыночной ипотеке будут зафиксированы к началу 2025 года — около 32−33%», — рассказал Сырцов.