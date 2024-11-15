Риелтор: к началу 2025 года ставки по ипотеке могут достичь 32−33%

Сбербанк объявил о повышении с 15 ноября ставок по рыночной ипотеке на 3,5 процентных пункта: на первичное жилье она составит 28,4%, на вторичное — 28,1%.
«Без учета дисконта базовые ставки “Сбера” выросли и вовсе до 31%. На мой взгляд, повышение ключевой ставки в декабре будет финальным в нынешнем цикле кредитно-денежной политики ЦБ. Затем некоторое время “ключ” будет стагнировать, после чего начнет снижаться. Учитывая базовый сценарий Центробанка, процесс снижения ключевой ставки начнется уже в 2025 году. Следовательно, кредиты тоже будут вновь становиться доступнее. Полагаю, максимальные ставки по рыночной ипотеке будут зафиксированы к началу 2025 года — около 32−33%», — рассказал Сырцов.
Он считает, что повышение ставок отсечет возможность взять ипотеку примерно для 10% желающих. По словам Сырцова, в основном это покупатели, которые могли оформить субсидированные застройщиками кредиты. Теперь же переплата застройщику либо комиссия банку за эту опцию не будет оправдывать конечную ставку, заключил он.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что ипотечные ставки выше 15% годовых можно считать заградительными для стандартных рыночных ипотечных кредитов, и, таким образом, сейчас конкретные величины и изменения на несколько процентных пунктов не имеют значительного влияния на спрос. По его словам, ипотека сейчас заморожена неподъемными для населения ставками по рыночным программам, а доступность жилья в стране из-за этого, возможно, находится на историческом минимуме.
Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал, что подавляющее большинство банков повышают ставки в ожидании повышения ключевой ставки Центробанком. «Нет никакого сомнения, что другие банки будут повышать ставки. Сбербанк, который занимает половину ипотечного рынка, в данном случае создает лишь инфоповод. Если Сбербанк сообщает о повышении, значит либо все уже подняли, либо сегодня-завтра планка 28,5% будет базовой», — указал он.