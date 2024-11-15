Прокуроры РФ в 2024 году взыскали более 400 млрд рублей за ущерб природе

«По искам прокуроров в этом году с виновных лиц взыскано болен 400 млрд рублей, это порядка $4 млрд, компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба для последующего использования ее в восстановительных мероприятиях», — сказал Краснов в пятницу, выступая на пленарном заседании представителей правоохранительных органов в рамках COP29.