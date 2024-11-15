«По искам прокуроров в этом году с виновных лиц взыскано болен 400 млрд рублей, это порядка $4 млрд, компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба для последующего использования ее в восстановительных мероприятиях», — сказал Краснов в пятницу, выступая на пленарном заседании представителей правоохранительных органов в рамках COP29.
Прокуроры РФ в 2024 году взыскали более 400 млрд рублей за ущерб природе
БАКУ. 15 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2024 году российские прокуроры взыскали более 400 млрд рублей в качестве компенсаций причиненного окружающей природной среде ущерба.