Производство лекарств в РФ в первой половине 2024 года выросло на 14,6%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем производства лекарств в России в первом полугодии 2024 года вырос на 14,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин в ходе пресс-конференции в ТАСС.
«По 2023 году у нас было +7,2%. Если подводить промежуточные итоги, то по первому полугодию это уже +14,6%. Поэтому я уверен, что когда итоги года мы будем подводить, нам будет чем гордиться и с точки зрения наполнения, и с точки зрения конкретных продуктов», — сказал он.
Галкин отметил, что основной фокус нацелен на выпуск жизненно необходимых и важнейших препаратов. «По ним в настоящее время технологическая возможность производства (на территории РФ — прим. ТАСС) есть практически по 80%, если говорить о готовых лекарственных формах, и практически 60% — по возможности производства активных фармацевтических субстанций», — уточнил он.
Глава департамента подчеркнул, что в России ведется разработка препаратов против орфанных заболеваний, есть успехи в выпуске антибиотиков, противовирусных лекарств.