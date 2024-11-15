Производство лекарств в РФ в первой половине 2024 года выросло на 14,6%

«По 2023 году у нас было +7,2%. Если подводить промежуточные итоги, то по первому полугодию это уже +14,6%. Поэтому я уверен, что когда итоги года мы будем подводить, нам будет чем гордиться и с точки зрения наполнения, и с точки зрения конкретных продуктов», — сказал он.