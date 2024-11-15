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Объем рынка рекламы на сайтах магазинов в 2024 году превысит 285 млрд рублей

Объем рынка retail media (рекламы на сайтах электронной торговли) в 2023 году вырос более чем втрое, достигнув 163,5 млрд руб. К концу 2024-го этот показатель может увеличиться до 285 млрд руб., сообщили Ъ в Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Источник: Shutterstock

В этом году несколько компаний из сферы электронной торговли объявили о планах расширить свою рекламную деятельность. Новые платформы привлекают пользователей благодаря большому количеству собственных данных, включая информацию о покупках и избранных товарах. Эти данные позволяют создавать более персонализированную рекламу, что делает новые платформы конкурентоспособными по сравнению с традиционными рекламными сервисами «Яндекса» и VK.

Подробнее о развитии retail media — в публикации «Ъ» «Корзина — двигатель рекламы».