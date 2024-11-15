Объем рынка рекламы на сайтах магазинов в 2024 году превысит 285 млрд рублей

В этом году несколько компаний из сферы электронной торговли объявили о планах расширить свою рекламную деятельность. Новые платформы привлекают пользователей благодаря большому количеству собственных данных, включая информацию о покупках и избранных товарах. Эти данные позволяют создавать более персонализированную рекламу, что делает новые платформы конкурентоспособными по сравнению с традиционными рекламными сервисами «Яндекса» и VK.