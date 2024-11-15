О чем говорят тренды недели

Индекс МосБиржи выше довыборного уровня лишь на 3,8%. В настоящее время рынок в большей степени реагирует на ожидания относительно будущей ДКП Банка России, а также на динамику цен на сырьевые товары, которые снижаются на фоне укрепления доллара, уменьшения геополитических рисков и замедления спроса в Китае. Это, в свою очередь, продолжает оказывать давление на котировки металлургических компаний и золотодобытчиков.