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О чем говорят тренды недели

Бурный рост прошлой недели, наблюдавшийся вследствие победы Дональда Трампа на президентских выборах, по всей видимости, подошёл к концу, отмечает Матвей Трешин, аналитик УК «РСХБ Управление Активами».

Матвей Трешин
аналитик УК "РСХБ Управление Активами"
Источник: AP 2024

Индекс МосБиржи выше довыборного уровня лишь на 3,8%. В настоящее время рынок в большей степени реагирует на ожидания относительно будущей ДКП Банка России, а также на динамику цен на сырьевые товары, которые снижаются на фоне укрепления доллара, уменьшения геополитических рисков и замедления спроса в Китае. Это, в свою очередь, продолжает оказывать давление на котировки металлургических компаний и золотодобытчиков.

В четверг рынок продемонстрировал значительное снижение на 2,4% после публикации Росстатом данных по инфляции за октябрь и прошедшую неделю, которые показали ускорение до 0,42% с начала месяца. Если текущая динамика инфляции сохранится, повышение КС на декабрьском заседании становится всё более вероятным.

Днём в пятницу рынок торгуется в зелёной зоне, основную поддержку оказывают ослабление рубля вследствие укрепления доллара к мировым валютам, а также слухи о введении нового пакета санкций со стороны ЕС в отношении России.

Основным бенефициаром ослабления рубля выступают акции «Сургутнефтегаза».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».