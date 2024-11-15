Нефтедобыча опережает слабеющий спрос

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ, по подсчетам агентства, в октябре несколько снизился: на 90 тыс. б/с, до 7,3 млн б/с. Поставки нефти выросли на 130 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с, нефтепродуктов — сократились на 230 тыс. б/с, до минимальных с июля 2020 года 2,5 млн б/с. Из разбивки по направлениям следует, что на 210 тыс. б/с, до 840 тыс. б/с вырос экспорт в Турцию. При этом сократились поставки в Китай — 2,2 млн б/с после 2,4 млн б/с в сентябре, а также в Индию —1,7 млн б/с после 2 млн б/с. Несмотря на сокращение поставок, доходы РФ от продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 8%, до $15,6 млрд. Причина — более высокие цены на нефть: в октябре они росли в том числе на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке.