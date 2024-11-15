Названы регионы, где легче всего накопить на квартиру

«Быстрее всех накопить на квартиру могут потенциальные покупатели из Чукотского АО (3,8 года), Ямало-Ненецкого АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года), Ненецкого АО (4 года), Магаданской области (4,1 года), Коми (4,2 года), Еврейской АО (4,5 года), Тюменской области (4,5 года), Камчатского края (4,6 года) и Ханты-Мансийского АО (4,6 года). Зарплаты в большинстве этих регионов превышают 100 тысяч рублей, а там, где не превышают, продается дешевое жилье», — заявили в компании, изучившей средние цены на вторичное жилье и зарплаты в 85 субъектах РФ.