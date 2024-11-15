Названы регионы, где легче всего накопить на квартиру

«Быстрее всех накопить на квартиру могут потенциальные покупатели из Чукотского АО (3,8 года), Ямало-Ненецкого АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года), Ненецкого АО (4 года), Магаданской области (4,1 года), Коми (4,2 года), Еврейской АО (4,5 года), Тюменской области (4,5 года), Камчатского края (4,6 года) и Ханты-Мансийского АО (4,6 года). Зарплаты в большинстве этих регионов превышают 100 тысяч рублей, а там, где не превышают, продается дешевое жилье», — заявили в компании, изучившей средние цены на вторичное жилье и зарплаты в 85 субъектах РФ.
По ее данным, дольше всего копить на квартиру на вторичном рынке придется жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет).
Москвичам, как подсчитали в «Мире квартир», потребуется копить на квартиру около 12 лет, жителям Санкт-Петербурга — почти 10 лет.
По данным компании, за последние полгода средний по России срок накопления на квартиру чуть-чуть (на 0,1 года) уменьшился. «Квартиры на вторичном рынке, по нашим данным, подорожали с мая всего на 3%, а зарплаты выросли, согласно официальной статистике, на 4,8% — оттого средний срок накопления немного упал. Этот процесс пойдет еще быстрее, если цены на недвижимость начнут снижаться, что является одним из наиболее вероятных сценариев развития событий», — рассказал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
По подсчетам компании, в среднем в России стоимость квартир на вторичном рынке составляет 5,7 миллиона рублей, а средний заработок — 82,2 тысячи рублей. Таким образом, в среднем россиянину потребуется почти шесть лет, чтобы накопить на жилье.