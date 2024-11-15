Мошенники начали охоту на покупателей икры в Telegram

Журналист 360.ru задал вопрос представителю «Рыбки» о политике предоплаты, на что получил ответ: «Нет никакой выгоды вас обманывать. Рациональнее, чтобы вы заказали и рекомендовали нас», — утверждал представитель магазина. Однако он также пояснил, что недовольные клиенты столкнулись с операторами, подделывающими «Рыбку», упомянув канал с двойным нижним подчеркиванием, который по факту не существует.