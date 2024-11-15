Мошенники начали охоту на покупателей икры в Telegram

В своем Telegram-канале «Рыбка» демонстрирует аппетитные фотографии морепродуктов и обещает бесплатную доставку. В ассортименте заявлена икра, красная рыба, печень трески и мясо краба. На канале также размещаются положительные видеоролики с отзывами на продукцию, но без упоминания названия магазина, а аккаунты описаны как анонимные.
Сомнения вызывает и тот факт, что продавец не предоставляет никаких гарантий доставки и настаивает на предоплате. Между тем, на форумах и сайтах с отзывами множатся предупреждения от клиентов: никакой продукции «Рыбки» они не получали, а крупные суммы уходили мошенникам.
Журналист 360.ru задал вопрос представителю «Рыбки» о политике предоплаты, на что получил ответ: «Нет никакой выгоды вас обманывать. Рациональнее, чтобы вы заказали и рекомендовали нас», — утверждал представитель магазина. Однако он также пояснил, что недовольные клиенты столкнулись с операторами, подделывающими «Рыбку», упомянув канал с двойным нижним подчеркиванием, который по факту не существует.
После указания на отсутствие такого канала, продавец внезапно заблокировал журналиста и прекратил всякий контакт. Обманутым клиентам остается только делиться своим неудачным опытом и надеяться на внимание правоохранительных органов к данной проблеме.
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