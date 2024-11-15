Молдавия не намерена испытывать дефицита газа в 2025 году

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаза» Вадим Чебан заверил, что Молдавия не будет испытывать дефицита газа 2025 году в связи с возможным прекращением его транзита через Украину.
«Безусловно, ситуация не простая, но именно в вопросах обеспечения газом есть большая уверенность, что мы зиму проведем без особых треволнений, это касается в первую очередь Правобережья. Молдова в этом плане будет с необходимыми объемами газа, это уже сегодня очевидно», — сказал Чебан в интервью молдавской газете «Логос-пресс».
Он отметил, что все же сохраняет надежду на продолжение транзита через Украину, даже если не будет нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Скорее всего может измениться схема оплаты транзита — контракты будут заключать европейские трейдеры и оператор ГТС Украины с оплатой топлива на границе России. Молдова тоже может прибегнуть к этому способу, в этом вопросе мы работаем с нашим правительством», — отметил руководитель «Молдовагаза».
По его словам, проблемы могут возникнуть только с оплатой газа энергетическими компаниями непризнанного Приднестровья, которые сегодня потребляют российский газ в долг. «Вопрос поставок газа в Приднестровский регион по другим маршрутам решаемый, но этот газ может быть сильно дороже», — отметил он. В этом случае подорожание также коснется Молдавии, которая закупает вырабатываемую в Приднестровье из этого газа электроэнергию.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов также заверил, что республика подготовилась к тому, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа по своей территории на 2025 год. Для этого Молдавия также сформировала резервы топлива и ведет переговоры с альтернативными поставщиками газа.