Молдавия не намерена испытывать дефицита газа в 2025 году

Он отметил, что все же сохраняет надежду на продолжение транзита через Украину, даже если не будет нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Скорее всего может измениться схема оплаты транзита — контракты будут заключать европейские трейдеры и оператор ГТС Украины с оплатой топлива на границе России. Молдова тоже может прибегнуть к этому способу, в этом вопросе мы работаем с нашим правительством», — отметил руководитель «Молдовагаза».