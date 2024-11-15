Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго предложило запретить майнинг в нескольких регионах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предложило запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов с декабря 2024 года. Вопрос будет рассмотрен на межправительственной комиссии 18 ноября, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Александра Новака.

Источник: Freepik

«Да, есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября», — сказал собеседник агентства.

«Минэнерго считает целесообразным установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении ряда территорий РФ с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита», — отметили ТАСС в Минэнерго.

Там подчеркнули, что правительство имеет право устанавливать запрет на майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях. Такое решение принимается правкомиссией на основании предложений Минэнерго и глав регионов.

О планах запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов ранее написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики. По данным издания, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года предлагается ввести запрет в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. После этого он будет распространяться на периоды пиковых нагрузок в этих регионах: с 15 ноября по 15 марта ежегодно до 2031 года.

Запрет также может быть введен в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.