Минэнерго предложило запретить майнинг в нескольких регионах

«Да, есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября», — сказал собеседник агентства.
«Минэнерго считает целесообразным установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении ряда территорий РФ с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита», — отметили ТАСС в Минэнерго.
Там подчеркнули, что правительство имеет право устанавливать запрет на майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях. Такое решение принимается правкомиссией на основании предложений Минэнерго и глав регионов.
О планах запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов ранее написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики. По данным издания, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года предлагается ввести запрет в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. После этого он будет распространяться на периоды пиковых нагрузок в этих регионах: с 15 ноября по 15 марта ежегодно до 2031 года.
Запрет также может быть введен в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.