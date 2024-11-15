Минэнерго предложило запретить майнинг в нескольких регионах

О планах запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов ранее написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики. По данным издания, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года предлагается ввести запрет в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. После этого он будет распространяться на периоды пиковых нагрузок в этих регионах: с 15 ноября по 15 марта ежегодно до 2031 года.