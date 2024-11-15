Крупный московский производитель колбас сменил владельца

Одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний в России, которая выпускает порядка 500 наименований колбас, принадлежат три завода в Москве и Московской области, которые могут выпускать около 150 тонн продукции в сутки, и торговый дом. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка группы в 2023 году составила 4,73 миллиарда рублей. (плюс четыре процента год к году), чистая прибыль — 13,2 миллиона рублей (минус 332,5 миллиона в сравнении с 2023-м). На основной бренд компании приходится 1,9 процента (плюс 0,4 процентных пункта).