Крупнейший в мире производитель оливкового масла прогнозирует снижение цен

За последние пять лет цены на оливковое масло выросли примерно втрое, так как плантации олив страдали от засух и неурожаев, особенно в Испании, на которую приходится около 40% мирового объема производства оливкового масла. Этим летом Deoleo заявляла об «одном из самых сложных моментов в истории сектора». Производители находились в кризисе, увеличилось также количество подделок в магазинах.
Однако теперь ситуация меняется: участники рынка прогнозируют хороший урожай оливок в 2024—2025 годах в Испании, Греции и Тунисе. «Мы все еще находимся в сложной фазе с точки зрения цен на масло, особенно на сорта высокого качества, такие как Extra Virgin, — отметил господин Гусман.— Однако прогноз на ближайшие месяцы позитивный, так как ожидается, что рынок начнет стабилизироваться, а нормальное положение дел постепенно восстановится по мере сбора нового урожая и роста поставок».