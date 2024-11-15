Крупнейший в мире производитель оливкового масла прогнозирует снижение цен

Однако теперь ситуация меняется: участники рынка прогнозируют хороший урожай оливок в 2024—2025 годах в Испании, Греции и Тунисе. «Мы все еще находимся в сложной фазе с точки зрения цен на масло, особенно на сорта высокого качества, такие как Extra Virgin, — отметил господин Гусман.— Однако прогноз на ближайшие месяцы позитивный, так как ожидается, что рынок начнет стабилизироваться, а нормальное положение дел постепенно восстановится по мере сбора нового урожая и роста поставок».