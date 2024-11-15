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Китайские розничные продажи показали максимальный рост с февраля

Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные по розничным продажам, промышленному производству и долгосрочным инвестициям в октябре. Розничные продажи за месяц выросли на 4,8% в годовом выражении, составив 4,54 млрд юаней ($630 млн) — это самый сильный рост с февраля. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что рост составит 3,8%. В сентябре розничные продажи выросли на 3,2%.

Источник: Reuters

Особенно сильно в октябре увеличились продажи:

  • косметики (на 40,1%),
  • бытовой техники, аудио- и видеоустройств (на 39,2%),
  • товаров для спорта и отдыха (на 26,7%).

Росту розничных продаж в октябре способствовали длившиеся неделю праздничные каникулы, приуроченные к Празднику середины осени, а также более раннее, чем обычно, начало распродаж. Осенью в Китае проходит «фестиваль распродаж» — в так называемый День холостяка (11 ноября) и перед ним. В текущем году распродажи начались 14 октября — на десять дней раньше, чем в 2023-м. Ранее сообщалось, что продажи по итогам этого периода распродаж составили 1,44 трлн юаней ($193 млрд).

Промышленное производство в октябре выросло на 5,3% — чуть хуже прогнозов роста на 5,6%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 3,4% (прогноз — 3,3%). В условиях продолжающегося кризиса на китайском рынке недвижимости инвестиции в этот сектор упали на 10,3% — это самое сильное снижение с 2021 года.

Перспективы роста экономики КНР балансируют между господдержкой и внешними ограничениями — в материале «Ъ».