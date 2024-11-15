Китайские розничные продажи показали максимальный рост с февраля

Росту розничных продаж в октябре способствовали длившиеся неделю праздничные каникулы, приуроченные к Празднику середины осени, а также более раннее, чем обычно, начало распродаж. Осенью в Китае проходит «фестиваль распродаж» — в так называемый День холостяка (11 ноября) и перед ним. В текущем году распродажи начались 14 октября — на десять дней раньше, чем в 2023-м. Ранее сообщалось, что продажи по итогам этого периода распродаж составили 1,44 трлн юаней ($193 млрд).