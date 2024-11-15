Качество одежды и обуви: как выбрать безопасные и долговечные вещи

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Натуральные ткани, такие как хлопок, лен, шерсть и шелк, чаще всего безопасны для кожи, гипоаллергенны и позволяют коже дышать. Однако они могут мяться, и не всегда долговечны. Синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон и акрил, менее подвержены сминанию, легко стираются и часто более износостойки, но в определенных условиях они могут вызвать раздражение кожи.