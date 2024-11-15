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Качество одежды и обуви: как выбрать безопасные и долговечные вещи

Чтобы развеять мифы вокруг качества обуви и одежды, в «Неделю качества» проект Финансы Mail решил выяснить, на что ориентироваться в магазине при выборе.

Елена Бахмутова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Когда речь идет о покупке одежды и обуви, важно понимать, что за привлекательным внешним видом может скрываться не только недолговечный, но и небезопасный товар. Правильный выбор материалов и пошива позволит не только дольше носить любимые вещи, но и избежать проблем со здоровьем. Вот несколько рекомендаций от Роскачества, которые помогут вам выбрать качественные изделия.

1. Материалы: натуральные или синтетические?

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Натуральные ткани, такие как хлопок, лен, шерсть и шелк, чаще всего безопасны для кожи, гипоаллергенны и позволяют коже дышать. Однако они могут мяться, и не всегда долговечны. Синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон и акрил, менее подвержены сминанию, легко стираются и часто более износостойки, но в определенных условиях они могут вызвать раздражение кожи.

Одежда из смеси натуральных и синтетических волокон (например, хлопок с небольшим добавлением эластана) может быть удобной и долговечной. Проверяйте этикетку на содержание материалов: чем меньше «неизвестных» синтетических добавок, тем лучше для вашей кожи. Эластан не делает ткань долговечней, он позволяет ткани растягиваться. В ткани обычно добавляют нити из полиэстра, вискозы (не синтетика), или акрила.

Опасаться синтетических материалов в составе не стоит, ведь в правильной пропорции натуральных и синтетических тканей такие вещи могут прослужить очень долго, сохранять свой вид и быть безопасными.

2. Проверка качества ткани

Качественная ткань не только приятна на ощупь, но и обладает достаточной плотностью и стойкостью к износу.

Как проверить:

• Прочность. Попробуйте слегка растянуть ткань. Качественный материал вернется в исходное состояние, не теряя формы.

• Цвет. Потрите ткань влажной салфеткой. Если салфетка окрашивается, это признак нестойкой краски, которая может линять при стирке.

• Скатывание. Обратите внимание на поверхность ткани. Если уже в магазине на ней есть катышки, она быстро потеряет вид.

3. Качество пошива

Пошив — это первое, на что стоит обратить внимание при выборе одежды и обуви. Неровные или торчащие швы, слабая закрепка ниток, кривой рисунок или асимметрия деталей — все это признаки низкого качества.

Как проверить:

• Швы. Они должны быть ровными, без пропусков, а нитки — плотными и устойчивыми. Подержите вещь на свету: если швы просвечиваются, изделие, скорее всего, быстро потеряет вид.

• Закрепки. На концах швов должны быть плотные закрепки, чтобы ткань не распускалась.

• Фурнитура. Молнии, пуговицы и другие элементы должны быть надежно закреплены. Проверьте работу молнии: она должна двигаться плавно, без заеданий.

4. Проверка обуви

Обувь должна быть не только удобной, но и безопасной для здоровья. Обратите внимание на материалы и конструкцию изделия.

Как проверить:

• Материалы. Обувь из натуральной кожи или замши дышит лучше, чем синтетика, и адаптируется к форме стопы. Если вы выбираете синтетические материалы, убедитесь, что они не имеют резкого запаха, который может свидетельствовать о наличии вредных веществ.

• Подошва. Она должна быть достаточно гибкой, чтобы поддерживать естественное движение стопы, но и прочной, чтобы не стираться быстро.

• Швы и клеевые соединения. Внимательно осмотрите стыки на предмет изъянов и непроклеенных участков. Качественная обувь не должна иметь остатки клея по краям.

5. Безопасность и гипоаллергенность

Некоторые материалы и красители могут вызывать аллергию или даже раздражение кожи. Обращайте внимание на гипоаллергенные или сертифицированные изделия. Избегайте изделий с сильным химическим запахом — это может быть сигналом о токсичных веществах.

Ищите отметки и сертификаты качества на одежде и обуви. Сертифицированные товары гарантируют соответствие стандартам безопасности.

6. Особенности ухода

Правильный уход — это важный фактор, влияющий на долговечность вещей. Проверьте на этикетке указания по стирке, сушке и глажению. Сложные в уходе материалы могут потребовать дополнительных затрат на профессиональную чистку.

Следуйте инструкциям по уходу и старайтесь выбирать одежду и обувь, которые легко очищаются и не требуют сложного ухода.

Вывод

Выбор качественной одежды и обуви требует немного внимания, но в результате вы получите изделия, которые прослужат долго, будут удобны и безопасны. Обращайте внимание на ключевые параметры — материал, пошив, фурнитуру и сертификацию. Такой подход поможет сделать ваш гардероб не только стильным, но и качественным.