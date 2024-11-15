Инвестпрограмма «Автоваза» в 2025 году превысит 45 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы «Автоваза» в 2025 году превысит 45 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам проведения совета директоров компании.
«В рамках заседания совета директоров была одобрена инвестиционная программа “Автоваза” на следующий год — согласно плану, она превысит 45 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
Основная часть этих средств будет направлена на реализацию опытно-конструкторских работ по автомобильным проектам и на развитие производственных мощностей.
Как сообщал ранее президент «Автоваза» Максим Соколов, инвестпрограмма компании в 2024 году составит около 50 млрд рублей. При этом до 2030 года «Автоваз» планирует ежегодно выделять более 45 млрд рублей на инвестиции в производство, говорил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
«Большое внимание “Автоваз” уделяет поддержке своих сотрудников — участников СВО и членов их семей. В частности, заводчанам, получившим инвалидность после тяжелого ранения, за счет предприятия предоставляются автомобили Lada с полным регламентным обслуживанием, полисами ОСАГО и КАСКО. В 2024 году также продолжилась активная работа по улучшению условий труда и модернизации производств, а также работа над новыми проектами», — добавили в секретариате Мантурова.