Инвестпрограмма «Автоваза» в 2025 году превысит 45 млрд рублей

«Большое внимание “Автоваз” уделяет поддержке своих сотрудников — участников СВО и членов их семей. В частности, заводчанам, получившим инвалидность после тяжелого ранения, за счет предприятия предоставляются автомобили Lada с полным регламентным обслуживанием, полисами ОСАГО и КАСКО. В 2024 году также продолжилась активная работа по улучшению условий труда и модернизации производств, а также работа над новыми проектами», — добавили в секретариате Мантурова.