HeadHunter за девять месяцев нарастил выручку на 39%

Операционные затраты и расходы группы (без учета износа и амортизации) за третий квартал выросли на 21,1%, до 4,03 млрд руб., за девять месяцев — на 40,7%, до 12,79 млрд руб. Расходы на персонал HeadHunter в июле-сентябре увеличил до 1, 93 млрд руб. (+7,2%), январе-сентябре — до 6,68 млрд (+32,3%).