HeadHunter за девять месяцев нарастил выручку на 39%

Чистая прибыль компании в период с января по сентябрь выросла на 79,7%, до 16,8 млрд руб. В третьем квартале она увеличилась на 134,1%, до 9,7 млрд руб.
«Рост чистой прибыли обусловлен существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для ИТ-компаний», — говорится в сообщении компании (.pdf).
Рост выручки HeadHunter связал с ростом выручи на клиента (ARPC) на фоне сохраняющегося спроса и повышенной конкуренции за персонал. Компания уточнила, что среднедневное число активных вакансий в третьем квартале увеличилось на 24% и достигло исторического максимума в 1,6 млн. Выручка от дополнительных продуктов выросла на 72%.
Операционные затраты и расходы группы (без учета износа и амортизации) за третий квартал выросли на 21,1%, до 4,03 млрд руб., за девять месяцев — на 40,7%, до 12,79 млрд руб. Расходы на персонал HeadHunter в июле-сентябре увеличил до 1, 93 млрд руб. (+7,2%), январе-сентябре — до 6,68 млрд (+32,3%).
О рынке труда — в интервью с гендиректором HeadHunter Дмитрием Сергиенковым.