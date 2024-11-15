Госдолг США впервые в истории превысил $36 трлн

В базе данных сервиса в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 15 ноября значится сумма $36 трлн. Это рекордный показатель. В начале января он превысил $34 трлн.
Ранее республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.
В июне Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе по итогам обзора американской экономики на основании 4-й статьи своего устава подчеркнул необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП. В организации считают, что «необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП», так как, по мнению фонда, «такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики». Финучреждение подчеркивает необходимость «срочно устранить» эту проблему.
По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029—2034 годах будет составлять 1,8%.