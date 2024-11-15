Европу предупредили о возможных рисках кризиса на СПГ-рынке

Хранилища топлива в Германии заполнены на 96,75%; во Франции на 93,22; в Австрии на 93,77 и в Италии — на 97,21. Таких показателей достаточно для пикового спроса, поэтому перебоев в электроснабжении не планируется, сообщает Еврокомиссия.