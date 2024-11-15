Европу предупредили о возможных рисках кризиса на СПГ-рынке

Хранилища топлива в Германии заполнены на 96,75%; во Франции на 93,22; в Австрии на 93,77 и в Италии — на 97,21. Таких показателей достаточно для пикового спроса, поэтому перебоев в электроснабжении не планируется, сообщает Еврокомиссия.
Уточняется, что магистральный поток газа обеспечил российский трубопровод через Суджу в Курской области. Несмотря на запасы, сырья может не хватить, если зима окажется слишком холодной. При этом рассчитывать на возобновляемые источники газа не стоит — холод ограничивает работу ветряных электростанций.
Потециал Норвегии и стран Северной Африки не дает уверенности в поставках. При этом спрос на СПГ в Азии повышается. Эксперты предполагают, что энергоресурсы могут подорожать из-за превышения спроса над предложением и из-за Азиатско-Тихоокеанского региона.
Аналитики Kpler также уточняют, что поставки в Европу вырастут на 2,5 млн тонн этой зимой. Однако в прошлом сезоне увеличение было в в четыре раза больше.
Ранее Германия заявляла о намерении отказаться от поставок СПГ из России на фоне планируемой отгрузки. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщал об увеличении объема поставок газа из республики в Европу после начала конфликта на Украине.