Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП РФ в 2024 и 2025 годах

Там добавили, что росту экономики РФ, наблюдавшемуся с конца 2023 года, в том числе способствовало высокое потребление домохозяйств на фоне увеличения реальной заработной платы. Расходы домохозяйств увеличились и за счет государственных трансфертов военнослужащим и их семьям. Частные инвестиции также оказали поддержку экономике. Они увеличились благодаря росту спроса на отечественные товары после ухода иностранных компаний. Дополнительным стимулом для инвестиций стало финансируемое государством расширение военных секторов, включая транспорт и машиностроение.