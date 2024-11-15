Эксперт объяснил, какие плюсы есть у высокой ключевой ставки ЦБ

Первое преимущество, отметил он, заключается в том, что высокая ставка регулятора подстегнет процесс внедрения инноваций и адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. Чтобы уменьшить расстояние между собой и клиентами, предприятия должны быть готовы ежедневно внедрять цифровые изменения, считает Церазов.
«Инновации — ключ к быстрым изменениям на рынке в пользу снижения общего уровня инфляции», — подчеркнул он. Эксперт также отметил, что скорость, с которой компании смогут адаптироваться к изменениям, будет различной.
Второе — снижение инфляции в отдельных отраслях экономики. По данным эксперта, в сфере цифровых услуг и финтеха наблюдается дефляция. Многие операционные процессы, включая банковские, можно сделать полностью автономными с помощью искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, что обеспечит надежность новых бизнес-коммуникаций.
Введение большего числа инновационных компаний в экономику способствует развитию дефляционных процессов и со временем содействует снижению общего уровня инфляции в стране. По мнению экономиста, влияние ключевой ставки на реальную инфляцию станет заметным уже на горизонте ближайших трех-шести месяцев.
Константин Церазов также обозначил, какие риски, связанные с повышением ключевой ставки, могут быть обращены в положительные результаты в ближайшем будущем. «Компании, способные детально оценивать инвестиционные проекты с учетом выгодности заемных средств, окажутся в преимуществе», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что важнее не количество привлекаемых средств, а их эффективное использование в экономике.
Помимо банковских кредитов, бизнес может использовать и другие источники финансирования. Например, корпоративные облигации и акции, цифровые финансовые активы и венчурное финансирование. «Успешными будут компании, которые привлекут профессионалов, умеющих работать со всеми возможностями финансирования, выбирая наилучший микс», — резюмировал Церазов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».