Эксперт объяснил, какие плюсы есть у высокой ключевой ставки ЦБ

Центральный банк России в октябре повысил ключевую ставку до 21% годовых, а также не исключил ее повышения на следующем заседании 20 декабря. О том, какие преимущества есть у высокой ставки и когда можно будет ощутить видимый эффект от проводимой регулятором денежно-кредитной политики, рассказал в беседе с Финансами Mail бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист Константин Церазов.