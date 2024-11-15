Экономист призвал россиян отказаться от кредитов на Новый год

Экономист предостерегает от роста затрат на обслуживание кредитов в текущем году, отмечая, что даже небольшой заем может привести к значительной переплате. «Например, если взять кредит в размере 50 тысяч рублей на год под 30% годовых, то сумма переплаты составит 8,5 тысячи рублей, что эквивалентно 17% от основного долга», — объяснил эксперт.