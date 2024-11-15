Экономист призвал россиян отказаться от кредитов на Новый год

Экономист предостерегает от роста затрат на обслуживание кредитов в текущем году, отмечая, что даже небольшой заем может привести к значительной переплате. «Например, если взять кредит в размере 50 тысяч рублей на год под 30% годовых, то сумма переплаты составит 8,5 тысячи рублей, что эквивалентно 17% от основного долга», — объяснил эксперт.
Специалист подчеркивает, что использование займов для покрытия текущих расходов, таких как отдых или покупка подарков, является нерациональным решением. «Брать кредит на это не имеет смысла, ведь из таких вложений не будет сгенерировано новых средств. Если средств нет сейчас, то откуда они появятся впоследствии?» — задается вопросом экономист, призывая следовать принципу «жить по средствам».
Стоит задуматься и над альтернативами в условиях финансовых ограничений. Эксперт предлагает рассмотреть собственноручное изготовление подарков или вовсе отказаться от излишних трат. «По-настоящему близким людям в первую очередь важны внимание и забота, а не бешеные траты», — добавил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».