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ЕК ожидает повышения инфляции в ЕС до 2,4% в 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает повышения инфляции в ЕС до 2,4% в 2025 году по сравнению с 2,2% в весеннем прогнозе. Об этом говорится в осеннем прогнозе ЕК о ситуации в мировой экономике в 2025—2026 гг..

Источник: Reuters

В 2026 году ЕК ожидает снижения инфляции до 2%.

По странам еврозоны ЕК ожидает аналогичную динамику: в 2025 году инфляция ожидается на уровне 2,1%, в 2026 году — 1,9%.