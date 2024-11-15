В 2026 году ЕК ожидает снижения инфляции до 2%.
По странам еврозоны ЕК ожидает аналогичную динамику: в 2025 году инфляция ожидается на уровне 2,1%, в 2026 году — 1,9%.
БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает повышения инфляции в ЕС до 2,4% в 2025 году по сравнению с 2,2% в весеннем прогнозе. Об этом говорится в осеннем прогнозе ЕК о ситуации в мировой экономике в 2025—2026 гг..
В 2026 году ЕК ожидает снижения инфляции до 2%.
По странам еврозоны ЕК ожидает аналогичную динамику: в 2025 году инфляция ожидается на уровне 2,1%, в 2026 году — 1,9%.