БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает повышения инфляции в ЕС до 2,4% в 2025 году по сравнению с 2,2% в весеннем прогнозе. Об этом говорится в осеннем прогнозе ЕК о ситуации в мировой экономике в 2025—2026 гг..